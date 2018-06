Pub

Como prometido, o Presidente da República subiu ao Palco Mundo do Rock in Rio

O concerto dos Xutos & Pontapés desta sexta-feira, no Rock in Rio Lisboa, teve no palco três espetadores especiais: o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa.

As mais altas figuras da nação, cuja presença tinha já sido anunciada, deslocaram-se ao grande festival lisboeta para prestar homenagem a Zé Pedro, o guitarrista da banda que morreu em novembro no ano passado, e nem a chuva intensa que caiu no recinto alterou os planos.

O concerto, como é frequente no alinhamento dos espetáculos dos Xutos & Pontapés, terminou com uma apoteótica interpretação de A Casinha. No palco, Marcelo, Ferro e Costa, bem como o presidente da câmara de Lisboa, Fernando Medina, juntaram a voz aos milhares de fãs que cantaram em coro o clássico tema. Confira no vídeo em cima.

Durante o concerto, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa foram diversas vezes focados no ecrã gigante presente no palco, enquanto acompanhavam, trauteando, as letras mais conhecidas da histórica banda rock nacional: