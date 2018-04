Pub

O Presidente da República enviou uma mensagem de solidariedade e condolências ao chefe do Estado alemão, Frank-Walter Steinmeier, pelo "trágico ataque" que hoje à tarde fez, pelo menos, dois mortos e 20 feridos em Münster, na Alemanha.

Marcelo Rebelo de Sousa "expressou ao Presidente Frank-Walter Steinmeier, em seu nome e no do povo português, a sua solidariedade para com o povo alemão na sequência do trágico ataque que teve hoje lugar em Münster, do qual resultou a perda de vidas humanas e um número significativo de feridos", lê-se numa mensagem publicada no "site" da Presidência na Internet.

O Presidente português "transmitiu ainda as suas condolências às famílias das vítimas e os votos de rápidas melhoras a todos os feridos", lê-se ainda na mensagem.

As autoridades alemãs já consideram que o atropelamento não foi um ato terrorista e que o condutor da carrinha tinha problemas psiquiátricos.

Estas informações foram avançadas pelo diário alemão Süddeutsche Zeitung, que indicou também que o apartamento do suspeito, um cidadão alemão de 49 anos, está a ser alvo de buscas de possíveis explosivos.