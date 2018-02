Pub

O Presidente tomou boa nota das intenções de Rui Rio, de iniciar contactos com os outros partidos com vista a convergências em áreas prioritárias e diz-se disponível para "acompanhar de forma empenhada esse esforço" de entendimento.

Já passava da meia-noite, o tema era de política nacional e o Presidente está no estrangeiro, a milhares de quilómetros de distância e quase em cima da linha do equador. Mas, o tema interessa. Marcelo olha para o relógio, argumenta que como acabou de aterrar e como ainda está a acertar a hora pelo novo fuso horário de São Tomé - mais uma hora do que em Lisboa - vai ceder na regra não escrita e muito violada que impõe que o Presidente não fale de temas nacionais durante visitas ao estrangeiro.

Horas antes destas declarações à imprensa, no átrio de um hotel em São Tomé, Marcelo recebeu em Belém a nova direção do PSD, presidida por Rui Rio. Ora, um dos temas que marca a entrada em cena do antigo autarca do Porto na liderança do partido é um assunto caro ao Presidente - a busca de entendimentos, de consensos entre os diferentes partidos, em áreas estratégicas para o país.

Marcelo confirmou que lhe foi comunicada, por Rui Rio, a "intenção saída do Congresso de procurar, em determinadas áreas, convergências estudadas, preparadas, com os diversos partidos, em domínios considerados importantes porque estruturais e com efeitos duradouros na vida portuguesa". Mais: Marcelo confirma ainda que a delegação do PSD quis saber qual seria a "recetividade do Presidente da República para, não pilotar, não coordenar, não patrocinar, mas acompanhar, de facto, de forma empenhada, esse esforço" de diálogo e eventuais entendimentos entre os partidos.

E qual foi a resposta do Presidente? Marcelo diz que "a resposta só podia ser uma", uma vez que anda "há dois anos a apelar a esse estado de espírito". Estava justificada a quebra da tal regra sobre assuntos caseiros no estrangeiro. O tema é importante e é um dos assuntos que têm marcado a presidência de Marcelo Rebelo de Sousa. Aliás, o Presidente recuperou de imediato o mapa para a caça aos consensos em que vem insistindo nos últimos longos meses. "É útil para Portugal que, primeiro, se apure quais são os domínios e que dentro desses domínios se procure formas de diálogo entre os diferentes partidos políticos. Terão de ser os partidos - eu já disse várias vezes quais as matérias que considerava importantes - a ter a sensibilidade de, falando entre si, descobrirem por onde começar, qual é o método que vão adotar para trabalharem em conjunto e qual é o calendário".

Marcelo está disponível para "acompanhar com empenho", mas não para "pilotar, coordenar ou patrocinar", o que, na prática, quer dizer que o Presidente deixa a bola do lado dos partidos: "Isso, para já, é uma iniciativa dos partidos políticos e vamos esperar para ver como eles interagem". No Palácio de Belém, Marcelo fica à espera de sinais, de todos, mas sobretudo de António Costa. "Como é natural, depois do gesto de apresentação de cumprimentos do Presidente do PSD e da comunicação desta intenção do partido, há de seguir-se uma audiência com o primeiro-ministro, há de seguir-se contactos com outros partidos. Vamos esperar, o tempo suficiente para perceber o que é que vai resultar desses contactos". O Presidente garante que reagiu "favoravelmente" a uma ideia que defende há muito e que pensa ser "boa para Portugal". Na Presidência esta é a hora de esperar pelos partidos: "Agora vamos esperar".

Em São Tomé para inaugurar "uma nova fase nas relações entre os dois países"

O Presidente da República começa hoje uma visita de três dias a São Tomé e Príncipe, 18 anos depois da última visita de um chefe de Estado português ao arquipélago - Jorge Sampaio foi o último, esteve aqui no ano 2000 - e com uma agenda carregada. O objetivo é atingir "uma nova fase, um novo patamar no relacionamento com São Tomé e Príncipe", numa visita que quer "cobrir tudo", como sublinhou Marcelo à chegada à ilha. O Presidente quer tocar em todos os temas: "educação, saúde, ONG"s, solidariedade social, empresas, defesa e segurança, tudo..."

Para além de tudo isso e "fora os pontos extraprograma" porque esses, diz Marcelo com um sorriso, "fazem parte da criatividade" do Presidente - e não será a subida a um coqueiro, como Cavaco Silva, porque Marcelo prefere outras atividades "mais pacíficas, mas não menos importantes" -, o Presidente afirma que o essencial desta visita é reafirmar que "São Tomé é prioritário para Portugal. Já sabia, mas fica a saber que é uma prioridade".

Essa prioridade significa, nas palavras do Presidente, "levar mais longe aquilo que existe de cooperação". Questionado sobre o que significa, ao certo, esse "levar mais longe". Marcelo escusou-se a dizer se defende um reforço do atual acordo estratégico de cooperação, assinado em 2016 e que vale 57 milhões de euros até 2020.

Em entrevista à agência Lusa há dias, o primeiro-ministro são-tomense, Patrice Trovoada, criticou alguma lentidão de Portugal na libertação dessas verbas, mas Marcelo não vê aí uma crítica a Portugal, antes um anseio, que diz partilhar, para um "dar saltos qualitativos" e para "recriar e reinventar" a cooperação entre os dois países.