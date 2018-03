Pub

Realça importância de haver "confiança recíproca" entre Portugal e outros países

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, destacou hoje a importância de haver "confiança recíproca" entre Portugal e outros países, para atrair investimento estrangeiro que contribua para o crescimento sustentado da economia.

"O que posso dizer, em relação ao investimento estrangeiro, a todo ele, seja o alemão seja qualquer outro, mas particularmente o europeu, que nos é muito próximo, é que é bom que haja confiança recíproca que permita investimento" afirmou o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa respondia a perguntas dos jornalistas sobre eventuais preocupações acerca das negociações laborais na Autoeuropa, a fábrica de automóveis que tem em mãos a produção do novo veículo da marca alemã Volkswagen.

"Para além do investimento público, o investimento privado é fundamental, tal como é fundamental que esse investimento contribua para o investimento sustentado da economia", acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa, que hoje recebeu o seu homólogo alemão no Porto, tendo iniciado a jornada com uma visita à exposição do artista e prémio Nobel da Literatura alemão Günter Grass.

Questionado diretamente sobre a Autoeuropa, o Presidente não quis falar sobre "empresas em particular", indicando depois a importância da "confiança recíproca" para atrair para Portugal investimento estrangeiro.

Mais de 73% dos trabalhadores da Autoeuropa aprovaram na quinta-feira em referendo o novo acordo laboral, que prevê aumentos salariais de 3,2%, com um mínimo de 25 euros, disse à Lusa um elemento da Comissão de Trabalhadores.

O pré-acordo aprovado esta quinta-feira abrange um conjunto de questões que faziam parte do caderno reivindicativo da Comissão de Trabalhadores (CT), mas nada adianta em relação aos novos horários de trabalho que serão implementados a partir de agosto, quando a fábrica entrar num regime de laboração contínua.

Depois da rejeição de dois pré-acordos sobre os novos horários pela grande maioria dos trabalhadores, a administração e a CT decidiram deixar para mais tarde - abril ou maio - as negociações sobre os horários que deverão vigorar a partir de agosto.

Durante os próximos cinco meses deverá continuar em vigor o horário imposto por decisão administrativa da Autoeuropa, que estabelece as normas do trabalho ao sábado e respetivas contrapartidas remuneratórias, uma vez que não foi possível o entendimento sobre os novos horários para este primeiro semestre de 2018, disse a fonte.

Nos últimos meses, a fábrica de automóveis da Autoeuropa contratou cerca de 2.000 trabalhadores, tendo agora um efetivo de 5.700 trabalhadores, para dar resposta ao volume de produção previsto para o novo veículo Volkswagen T-Roc, com uma produção estimada de 240.000 unidades até final deste ano.