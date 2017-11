Pub

PR promulgou decreto, mas salientou que este foi ultrapassado por Resolução do Conselho de Ministros. E deixou pedido

O Presidente pediu à Assembleia e ao Governo para reapreciar a matéria do decreto que estabelece medidas de apoio às vítimas dos incêndios de junho, nomeadamente as compensações aos feridos graves dos incêndios. Marcelo promulgou hoje o decreto, para não atrasar o processo, mas convida "o legislador, ou o regulamentador, a eventual reapreciação da matéria".

Numa nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo salienta que o decreto, aprovado a 13 de outubro, foi de alguma forma ultrapassado pela Resolução do Conselho de Ministros que cobre os danos respeitantes a vítimas mortais dos incêndios de junho e de outubro, "em relação às quais o Estado assume desde logo a sua responsabilidade". Ou seja, o diploma não toma "em consideração nem a nova tragédia de outubro, nem as medidas tomadas pelo Governo após os fogos".

Mas, para não atrasar mais o processo, nomeadamente a possibilidade de pedidos de indemnização, o Presidente diz que não vai devolver o decreto ao parlamento. Em vez disso, optou por o promulgar, "aproveitando para convidar o legislador, ou o regulamentador, a eventual reapreciação da matéria, em especial na parte respeitante aos feridos graves".

Para compatibilizar os dois diplomas, de modo a que o Decreto não possa ser entendido como anulando a Resolução, "impõe que o regime aplicável às vítimas de junho seja o do Decreto e que o da Resolução, entrado em vigor antes, seja entendido como excecional".