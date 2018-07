Marcelo de cravo na mão e Batman em São Bento

No seu terceiro 25 de Abril como Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa deve repetir o gesto simbólico de chegar de cravo na mão à sessão solene dos 44 anos, nesta manhã na Assembleia da República, como fez em 2016 e 2017.

Marcelo gosta da data, um "sonho já esperado", como explicou no domingo à Notícias Magazine (revista distribuída com o DN) e - sem ser conhecida qualquer linha do que será o seu discurso - deve apontar as suas palavras para o "significado nacional das datas e não discursos para mensagens acerca da conjuntura política", como já se explicou em anos anteriores. "É a minha maneira de ver", esclareceu em 2016.

O alcance destas palavras lê-se numa outra explicação dada pelo Presidente da República, em 2016, quando ainda estava a dar os primeiros passos em Belém. "Quando a pessoa fala, tudo o que diz tem um significado. Uma coisa é ter um significado, outra coisa é intervir na política concreta do dia-a-dia." É Marcelo para lá da espuma dos dias, ele que estará hoje na inauguração do Jardim Mário Soares, em Lisboa, ao lado do primeiro-ministro, António Costa, e do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina.

Em 2016, o Presidente apelou a consensos de regime em áreas como o sistema financeiro e a segurança social e, no ano passado, Marcelo pediu "maior riqueza e distribuição" para o país e atenção aos extremismos, populismos e "nacionalismos egocêntricos". Por isso, notou, "faz sentido manter viva esta tradição, hoje mais do que nunca". E explicou: "Para mostrar que não nos esquecemos da nossa história e que há datas que não foram nem nunca serão indiferentes ao nosso destino coletivo."

A tradição sai à rua de cravo na mão, para o desfile que habitualmente desce a Avenida da Liberdade, em Lisboa, neste ano com uma novidade: a convite do partido Livre, o antigo ministro das Finanças grego Yanis Varoufakis, que hoje integra o movimento pan-europeu DiEM25, também vai participar no desfile, juntamente com membros do seu DiEM25 e outros partidos e movimentos internacionais, como o Génération.s, liderado pelo ex--candidato à presidência francesa Benoît Hamon, Alternativet, da Dinamarca, Bündnis-DiEM25, da Alemanha, DeMA, de Itália, e Razem, da Polónia.

Residência de portas abertas

Também já começa a ser tradição a abertura de portas da residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento. À festa de concertos e espetáculos para crianças, António Costa junta-lhe conteúdo político. Durante toda a tarde será possível aos cidadãos que passem pelos jardins da residência oficial apresentar propostas para concorrer à segunda edição do Orçamento Participativo Portugal (OPP). E é aqui que entra Batman.

O artista Miguel Mendonça vai desenhar no local um painel alusivo ao OPP, ele que assinou em janeiro deste ano uma das histórias mais recentes de Batman, justiceiro da noite de Gotham, Fall of the Batmen. Já antes Mendonça tinha assinado uma outra história na DC Comics.

O desenhador, que está a preparar mais duas edições de Batman para esta editora americana, terá a companhia oficial da ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, e da secretária de Estado adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca.