General Pina Monteiro (à esquerda na foto) com o ministro da Defesa na recente visita ao contingente português no Iraque

Pub

Cerimónia vai realizar-se no Palácio de Belém na quarta-feira, o último dia do Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas em funções.

O Presidente da República vai agraciar o general Pina Monteiro (Exército) com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo, numa cerimónia a que assistem os membros do Comité Militar da NATO, soube esta segunda-feira o DN.

Pina Monteiro cessa quarta-feira as funções de Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA), passando diretamente à reforma por limite de idade.

O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas recebe o CEMGFA cessante ao fim da manhã, condecorando-o antes do almoço numa cerimónia a que assistirão os membros do Comité Militar da NATO que estão reunidos em Lisboa desde esta segunda-feira.

O sucessor de Pina Monteiro vai ser o almirante Silva Ribeiro, a quem o Presidente da República dá posse na quinta-feira, 1 de março.