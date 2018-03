Pub

Instituição celebra os cem anos do nascimento de António de Sommer Champalimaud e vai anunciar um novo programa de investigação e tratamento para o cancro do pâncreas

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa irá almoçar com o conselho de curadores da Fundação Champalimaud, que reúne esta segunda-feira pela manhã, no dia em que se assinalam os 100 anos do nascimento de António de Sommer Champalimaud. Depois, o mesmo conselho de curadores divulgará um novo programa de investigação e de tratamento para o cancro do pâncreas.

O programa vai recorrer a novas técnicas e abordagens, nas áreas de investigação e tratamento, e terá equipas multidisciplinares. Irão também ser realizados trabalhos na área da educação e informação às famílias e associações de doentes.

António Parreira, diretor clínico do Centro Champalimaud, explicou ao DN: "O nosso objetivo é estar sempre um passo mais à frente, o que cria uma cinética de atividade que é um permanente frenesim. Talvez seja isso que nos distingue de outras instituições médicas mais convencionais".

António de Sommer Champalimaud, que foi construindo a pouco e pouco a ideia de uma fundação que olhasse para a "humildade e para o sofrimento dos outros, nasceu a 19 de março de 1918 e morreu a 8 de maio de 2004.