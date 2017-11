Pub

Surto de legionella e caso de tancos continuam na agenda do chefe de Estado

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou esta quarta-feira sobre diversos temas de interesse nacional, com destaque para o surto de legionella e ainda a polémica dos furtos em Tancos.

"Já tive a ocasião de dizer, e isto vale para todos os casos em que importa apurar o que se passou, que existem entidades para investigar, quer no caso legionella, quer no caso Tancos. O que quis dizer, em ambos os casos, é que se aguardam, por um lado, o apuramento administrativo e, por outro lado, a investigação do Ministério Público. Isto significava que nos dois casos, como noutros, há duas investigações em simultâneo: administração publica e Ministério Público. O que eu espero, e o que os portugueses esperam, é que num caso e noutro haja divulgação publica de ambas as investigações", afirmou Marcelo.

Sobre a greve dos professores, o Presidente da República afirmou que a greve é "uma expressão normal em democracia".

O problema da seca, que assola neste momento o país, também foi comentado por Marcelo, que destacou o trabalho que está a ser feito pelas autarquias e pelo governo. "Sou testemunha daquilo que as autarquias e o Governo têm estudado e começado a fazer para que não haja problemas de água para os portugueses. Não vou entrar em pormenores, porque as coisas dizem respeito ao estado, aos municípios e à colaboração entre vários municípios, mas existe uma atuação em curso para enfrentar o problema da seca", acrescentou.

Marcelo Rebelo de Sousa falou ainda sobre a cooperação de Portugal a "nível europeu" no que toca a questões militares.

