A história do massacre de centenas de santomenses há 65 anos foi escondida pelo regime em Lisboa, mas ontem foi plenamente assumida pelo Presidente da República

Não é um pedido de desculpas, mas um assumir de responsabilidades, de culpa, no fundo, pelo massacre de pelo menos 400 são-tomenses, a 3 de fevereiro de 1953, num campo de prisioneiros junto à praia de Fernão Dias.

Foi junto ao mar, no monumento que evoca as vítimas - há cerca de 400 nomes inscritos em seis placas de metal viradas para o mar, mas relatos de testemunhas da época falam em mais de um milhar de vítimas em diferentes zonas da ilha -, que Marcelo Rebelo de Sousa depositou uma coroa de flores e fez um minuto de silêncio com o ministro da Cultura são-tomense ao lado.

O monumento imita em betão o movimento das ondas do mar, onde os são-tomenses acreditam que foram parar alguns dos desaparecidos há 65 anos. A história, escondida pelo regime em Lisboa e nunca verdadeiramente assumida por Portugal, foi ontem plenamente assumida por Marcelo, o primeiro Presidente português a visitar o local e a falar do tema. "Vim aqui homenagear todos aqueles que lutaram pela liberdade e em particular todos os que morreram pela liberdade faz agora precisamente 65 anos."

Adotando um tom semelhante ao que já tinha usado durante um jantar oferecido pelo Presidente de São Tomé e Príncipe, no primeiro dia da visita, Marcelo foi o mais claro possível. "Portugal assume a sua história naquilo que tem de bom e de mau e assume, nomeadamente, neste instante e neste memorial aquilo que foi o sacrifício da vida e o desrespeito da dignidade de pessoas e comunidades. Assume essa responsabilidade olhando para o passado, mas ao mesmo tempo para o presente e o futuro."

Terminada a declaração, curta, no topo do monumento, começaram os cânticos de um grupo local, chamando o Presidente para a festa. Quase como um sinal de que a dor, pedra no sapato das relações entre os dois países, tinha ficado ali resolvida.

Estava recuperado o tom de um dia que tinha começado em festa na escola portuguesa e que terminou com uma festa, propriamente dita, na chancelaria da embaixada, com a comunidade portuguesa. Pelo meio ficou uma passagem pela universidade, com perguntas de estudantes que aproveitaram a presença de Marcelo para tentar, em vão, uma resposta que comprometesse o Presidente. O país atravessa uma crise institucional, com Presidente, governo e Parlamento de um lado e Supremo Tribunal e oposição do outro, mas Marcelo esgueirou-se entre as perguntas, invocando a qualidade de Chefe de Estado estrangeiro de visita a um país amigo, aqui e acolá. O dia ficou ainda ligado por um fio que ajuda a colar uma narrativa política nacional a esta visita de Estado. Podia ser mera imaginação jornalística, mas houve mais quem reparasse. Na escola portuguesa, uma experiência científica com um pêndulo - o pêndulo de Foucault só consegue uma trajetória retilínea aqui, em cima da linha do equador - serviu para Augusto Santos Silva, que tem sido uma sombra descontraída e divertida do Presidente, dizer que era aquela a posição certa do Presidente no sistema político português. Um pêndulo que pode balancear para a esquerda ou para a direita mas que tende sempre para o centro. Foi o complemento certo para uma tirada do Presidente minutos antes, logo à chegada à escola, quando disse que nunca sabe se há de olhar para a esquerda ou para a direita quando descerra placas: "Se olho para a esquerda, a direita fica fula, se olho para direita, a esquerda zanga-se. O melhor é olhar sempre para o centro."

No ponto seguinte do programa, na universidade, Marcelo relembrou esse episódio e aproveitou para elogiar Santos Silva. "O senhor ministro dos Negócios Estrangeiros, que tendo embora uma formação sociológica tem um espírito jurídico notável, como poucos juristas, tem o comentário certo no momento certo, disse-me logo que "podia ter aproveitado para uma aula de Direito Constitucional e para dizer que a posição do Presidente da República no sistema de governo português é a do pêndulo. Tem de ter o equilíbrio de falar com as esquerdas e com as direitas, tendo uma origem partidária, faz parte da sua biografia, deve evitar que isso domine essa sua posição pendular"."

Depois do almoço, durante a visita à obra das Irmãs Franciscanas em Neves, a cerca de 30 quilómetros da capital - uma instituição que ajuda mais de 1200 crianças e idosos, dos 2 aos 90 anos -, o Presidente foi convidado a arbitrar um jogo de futebol de sete entre duas equipas de crianças. Marcelo apitou o início da partida, pontapés de canto, lançamentos de linha lateral e uma única falta. Golos nem vê-los. Só a pressão da agenda e tudo o resto que havia para visitar em Neves retirou o árbitro-Presidente de campo, ao fim de uns bons dez minutos de jogo. Quase a correr para a próxima casa, uma creche das Irmãs Franciscanas, Marcelo recusou confessar o que era mais fácil, se apitar um jogo quase sem faltas entre miúdos de 7 ou 8 anos aqui em São Tomé ou os fugidios consensos entre PS e PSD em Portugal. "Digamos que aqui há uma diferença, nenhum deles conseguiu marcar um golo, estavam muito equilibrados", disse o Presidente, não chegando a revelar quem considera que vai na frente nesse outro jogo, o da política portuguesa. Em passo acelerado, preferiu sublinhar a tranquilidade disciplinar desta peladinha: "Este jogo foi fácil, não houve violência nenhuma, houve uma jogada apenas um pouco mais dura, nada mais."

Foi precisamente à porta do infantário que o ministro dos Negócios Estrangeiros decidiu fazer a síntese do dia, o tal fio narrativo que não é só imaginação jornalística. "Este dia de hoje é um bom dia para recordar direito constitucional português. Porque nós vimos o pêndulo na escola, e a figura do Presidente no ordenamento constitucional português é a do pêndulo. E árbitro também é. Árbitro e moderador." Com um discreto sorriso nos lábios, Augusto Santos Silva lembrou que, tal como na política nacional, aqui em Neves, no cimento de um campo patrocinado pelo Benfica, os jogadores quase não precisaram de árbitro: "Todos nós vimos que o Presidente cumpriu as suas funções de árbitro de forma totalmente imparcial e não teve de exercer o seu poder moderador porque os jogadores comportaram-se com o maior dos fair-plays, tal como de resto acontece em Portugal."

