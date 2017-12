Pub

Família da vítima está a receber apoio do Consulado português em Espanha

Um cidadão português morreu esta quarta-feira à tarde depois de se ter envolvido numa rixa, em Marbella, Espanha.

De acordo com fonte da Secretaria de Estado das Comunidades, que confirmou a morte do homem de 44 anos, a família do português está a receber apoio do Consulado de Portugal em Espanha, depois deste se ter envolvido numa discussão com dois indivíduos, que se encontram detidos e poderão ser acusados de homicídio, de acordo com a imprensa local.

Segundo a polícia espanhola, citada pelo jornal local "Malaga Hoy", o corpo da vítima foi trasladado para o Instituto de Medicina Legal de Málaga e a Polícia Nacional está a investigar o caso.