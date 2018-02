Lisboa, 11/11/2016 - Luís Marques Mendes, advogado e politico, durante uma entrevista no escritório onde exerce. (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens)

Manuel Vicente escreveu carta a dizer que "está disponível para ser julgado" em Angola, disse Marques Mendes hoje no seu espaço de comentário na SIC

O ex-vice-presidente de Angola escreveu, no passado dia 19 de janeiro, uma carta à Procuradoria-Geral de Angola a pedir formalmente às autoridades angolanas que peçam a Portugal a transferência do processo judicial para aquele país. Segundo Luís Marques Mendes, que avançou esta informação no seu espaço habitual de comentário na SIC, esse pedido formal feito à PGR é indicativo de que Manuel Vicente "está disponível para ser julgado" em Angola.

Na sequência dessa carta, "nos próximos dias chegará formalmente a Portugal um pedido das autoridades judiciais de Angola para que o processo seja transferido para o país", adiantou o comentador. Em causa está o facto de o processo judicial de que Manuel Vicente é alvo ter sido separado para que o ex-presidente da Sonangol fosse julgado em Portugal. O tema é sensível e complexo, com as autoridades angolanas a rejeitarem o julgamento em Portugal, recusando-se a dar cumprimento às cartas rogatórias que a justiça portuguesa tem emitido para poder notificar aquele cidadão angolano.

Este fim de semana o tribunal que está a julgar a Operação Fizz emitiu um mandado de detenção para notificar Manuel Vicente em Portugal, por alegadamente ter recebido uma "informação da PSP" de que ele estaria em território nacional este sábado e domingo. Segundo Marques Mendes foi "um tiro ao lado das autoridades portuguesas", já que "não está em Portugal e parece estar em São Tomé". "Não havia necessidade", concluiu.