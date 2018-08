Manuel Pinho na comissão de inquérito, mas em silêncio

O antigo ministro Manuel Pinho vai manter-se em silêncio na comissão parlamentar de inquérito, caso não tenha sido ouvido pelo Ministério Público. A notícia é avançada pela SIC Notícias.

Manuel Pinho já tinha informado que não iria à comissão parlamentar sem ser ouvido na investigação judicial. Mas com uma comissão de inquérito, o ex-ministro vai mesmo ter de comparecer.

O ex-ministro é arguido num processo relacionado com o caso EDP. É suspeito de corrupção passiva e terá recebido, segundo a SIC Notícias, 2,1 milhões de euros de Ricardo Salgado, 793 mil quando foi ministro da Economia.

Comissão de Inquérito proposta pelo Bloco de Esquerda

O Bloco de Esquerda (BE) vai entregar amanhã o pedido de constituição de inquérito ao caso do ministro Manuel Pinho.

"Tudo o que tem vindo a público sobre a atuação do ministro Manuel Pinho durante o seu mandato como ministro da Economia [2005-2009 no Governo de José Sócrates], no que respeita à energia, é gravíssimo, e leva à necessidade de um esclarecimento acerca de responsabilidades políticas na constituição de uma renda garantida, que veio a configurar em alguns anos cerca de um terço dos lucros da EDP", disse à Lusa o deputado bloquista Jorge Costa.

O PS e PCP são a favor, o CDS não se opõe. É o quanto basta para que a proposta do Bloco de Esquerda para a criação de uma comissão de inquérito parlamentar ao caso do Manuel Pinho seja aprovada.

Mas o deputado do PS Carlos Pereira recusou a ideia de a sua bancada queira "uma comissão de inquérito ao caso Manuel Pinho", mas antes a "um universo bastante abrangente" sobre as chamadas "rendas do setor energético" e que o partido não mete a "cabeça na areia" por estar envolvido um ministro de um governo socialista. "Esse é um tema que também deve ser avaliado e aprofundado, as responsabilidades políticas que possam existir. Nós não metemos a cabeça na areia", afirmou.

O líder do PSD, Rui Rio, foi o primeiro a defender uma audição parlamentar a Manuel Pinho e considerou a proposta da comissão de inquérito apenas uma forma do BE tentar marcar terreno. A bancada parlamentar social-democrata formalizou ontem a entrega do requerimento para o que o ex-ministro da Economia seja ouvido no Parlamento.

