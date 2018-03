Pub

A nomeação já foi publicada no Boletim da Sala de Imprensa da Santa Sé

O Papa Francisco nomeou esta quinta-feira D. Manuel Linda bispo da diocese do Porto. A nomeação do atual bispo das Forças Armadas e Segurança já foi publicada no Boletim da Sala de Imprensa do Vaticano.

A informação foi confirmada também no sítio de internet da diocese, onde o próprio Manuel Linda já publica uma mensagem aos católicos da região. "Não é sem emoção que regresso ao Porto passadas quase quatro décadas depois da minha formação no seu seminário Maior", sublinha o bispo, que dirige uma saudação a todos os católicos locais, com um "destaque especial para os mais débeis, os pobres, desempregados, doentes, idosos, detidos e quantos perderam os horizontes da esperança".

Na mensagem, Manuel Linda nota que foi no Porto que surgiu "para a vida sacerdotal" e que exerceu "o sacerdócio colaborando na formação de novos padres", regressando agora "como mais um de entre os muitíssimos que apostam tudo na evangelização e na promoção humana desta Diocese". De acordo com Manuel Linda, a diocese do Porto "sempre se distinguiu pela cultura dos seus membros, zelo missionário, santidade operante e sadia presença na sociedade".

"Trabalharei no Porto como tenho feito até aqui: 'com Pedro e sob Pedro'. Mas também 'à maneira de Pedro'. Isto é, pretendo ser um 'missionário da misericórdia', um pastor com 'o cheiro das ovelhas', um pai dos Padres, um irmão dos mais pobres e um fomentador do espírito ecuménico e de diálogo", descreve. "Procurarei reconduzir a Igreja a uma tal simplicidade evangélica que a constitua referencial ético para o mundo atual", acrescenta.

O novo bispo do Porto refere-se também a uma Igreja "reformanda" e sensível aos sinais dos tempos. "Se 'daqui houve nome Portugal', como nos garante Eugénio de Andrade, também floresça uma Igreja conduzida pelo Espírito, sensível aos sinais dos tempos e sempre 'reformanda', como pede o Papa Francisco e exigem os nossos contemporâneos", afirma.

O novo bispo do Porto agradece ao papa Francisco a nomeação, classificando-a como uma "prova de confiança".

Manuel Linda dirigiu ainda uma mensagem às Forças Armadas e às Forças de Segurança, aludindo ao "pedido irrecusável" que lhe foi confiado pelo Papa Francisco. "Trata-se de um pedido irrecusável: quer os militares e polícias, quer nós, pessoas da Igreja, sabemos bem o que é obedecer e a força moral de uma 'guia de marcha'para onde os nossos superiores entendem que somos necessários", diz. O novo bispo do Porto nota que a mudança gera no seu interior "uma extensa mancha de nostalgia e de saudade, já que, os quatro anos passados no meio castrense criaram relações e enraizaram amizades que não se podem ignorar". "Agora, compreendo melhor uma conhecida frase de Santo Agostinho de Hipona e que se aplica a mim próprio: 'Não se deixa sem dor o que se possuiu com amor'", afirma.

D. Manuel Linda, de 61 anos, sucede assim a D. António Francisco dos Santos, que morreu em setembro do ano passado. Desde essa altura, a segunda maior diocese portuguesa em número de paróquias (477, menos 74 do que Braga) tinha como administrador apostólico o bispo auxiliar António Maria Bessa Taipa.

Manuel da Silva Rodrigues Linda frequentou o seminário de Lamego, tendo sido ordenado sacerdote em 1981. Em 2009 foi nomeado bispo auxiliar de Braga e em 2013 bispo das Forças Armadas e Segurança.

A Diocese do Porto saudou, entretanto, o seu novo bispo e o seu "regresso" ao local onde terminou o curso teológico, no Seminário Maior de Nossa Senhora da Conceição.

Fazendo votos por um "fecundo e frutuoso episcopado", a Diocese diz que "a data da entrada solene, na Catedral do Porto, será comunicada a seu tempo", refere uma nota dos bispos auxiliares António Taipa, Pio Alves e António Augusto Azevedo.

