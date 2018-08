Mala abandonada obriga a evacuação do Centro Comercial do Campo Pequeno

"Uma mala foi abandonada nos pisos inferiores, no estacionamento, e estão a ser seguidas todas as medidas do protocolo de segurança. Nesta altura, o centro comercial está a ser evacuado, uma vez que esta é uma das medidas previstas no protocolo", disse à Lusa fonte da PSP.

Segundo a mesma fonte, só depois de serem seguidas todas as etapas do protocolo é que é possível avaliar se a situação representa ou não algum perigo, explicando que o alerta para a ocorrência foi dado entre as 17:30 e as 17:45.

No local estão equipas da Unidade Especial de Polícia da PSP, da Inativação de Explosivos, do Grupo Cinotécnico, para além de elementos do Comando Metropolitano de Lisboa.

Fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa confirmou à Lusa que também foram enviados meios para o local, a pedido das autoridades policiais.