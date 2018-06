Pub

A Associação ILGA Portugal - Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual, Trans e Intersexo divulgou nesta quarta-feira os resultados do Estudo Nacional sobre o Ambiente Escolar

36,8% dos jovens LGBTI (pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e transgéneros, intersexuais) sentem-se inseguros na escola por causa da sua orientação sexual, cerca de um quarto evita frequentar espaços como os balneários, casas de banho ou aulas de educação física, por insegurança ou desconforto, e 61% já ouviu comentários homofóbicos na escola.

Estes são alguns dos dados recolhidos no Estudo Nacional sobre o Ambiente Escolar, divulgado nesta quarta-feira pela Associação ILGA Portugal - Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual, Trans e Intersexo, e em que esta procurou averiguar que aceitação encontram os jovens LGBTI+ na escola, se são vítimas de bullying ou assédio, e que tipo de apoio encontram por parte das diferentes entidades escolares. Estes são alguns dos dados recolhidos.

663 jovens entre os 14 e os 20 anos (com idade média de 16,2) - dois terços deles (67,2%) residentes em zonas urbanas e cinco em cada seis (84,4%) a frequentar o ensino público - foram ouvidas no final do ano letivo 2016/2017, para esta iniciativa que teve o apoio da GLSEN (Gay, Lesbian and Straight Education Network), e foi feita em parceria com o Centro de Investigação e Intervenção Social do ISCTE-IUL e o Centro de Psicologia da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, com base na proposta original e assessoria da GLSEN e da Columbia Teachers College.

"Os meus professores são extremamente machistas, misóginos e fazem frequentemente comentários machistas e homofóbicos." "Os meus colegas apertavam-me o pescoço por eu ser gay." "Fui espancada por estar na Marcha LGBTI" Ao longo da publicação do estudo frases como estas, recolhidas nas entrevistas, vão surgindo.

Por outro lado, o estudo mostra que mais de metade (57,4%) dos estudantes ouvidos considera que a população estudantil da sua escola aceita as pessoas LGBTI, e quase três quartos (72,5%) que existe um número considerável de estudantes LGBTI na sua escola a esmagadora maioria (93,3%) é capaz de identificar pelo menos um elemento do pessoal docente ou não docente da escola que apoia estudantes LGBTI, e metade (50%) consegue mesmo identificar seis ou mais pessoas apoiantes.

"Quanto mais inclusiva e aberta à diversidade for a escola, menor parece ser a prevalência da discriminação, assim como o seu impacto, o que parece evidenciar a necessidade de investir em mais recursos, mais formação especializada, mais sensibilização e mais capacitação de jovens e pessoal docente e não docente contra a discriminação em função da orientação sexual, identidade ou expressão de género e características sexuais", lê-se no estudo.

Mais de metade dos jovens entrevistados (55,6%) afirmou que, nas situações em que estavam presentes elementos do pessoal docente ou não docente, nenhum interveio. Quando se tratava de colegas, apenas em 17,3% dos casos intervieram. Este Estudo Nacional sobre o Ambiente Escolar revela ainda que quando o número de pessoal docente e não docente que apoia estudantes LGBTI é maior, aumenta também a perceção de aceitação por parte da população estudantil, com uma diferença de 71,2% para 44,4%.

Entre as recomendações apresentadas neste documento da Associação ILGA Portugal - Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual, Trans e Intersexo, contam-se "aumentar a visibilidade de temáticas LGBTI nas atividades escolares", "respeitar a identidade de jovens trans, reconhecendo logo que possível o seu nome social e o direito à utilização adequada de espaços comuns (por exemplo, balneários e casas de banho)", ou "incluir temáticas LGBTI na formação de futuro pessoal docente e não docente da escola".

No contexto europeu, revela ainda o documento, Portugal surge em 15º lugar no Index da Educação Inclusiva LGBTQI da International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer & Intersex Youth and Student Organisation (IGLYO, 2018), que considera "o enquadramento legal relativamente inclusivo", embora careça "de medidas concretas de implementação" para a promoção da inclusão e segurança nas escolas.