Em 2017, a associação identificou mais de nove mil vítimas, a grande maioria do sexo feminino. Por dia, 14 mulheres são vítimas de crimes, aponta o relatório

Associação de Apoio à Vítima (APAV) registou no ano passado um aumento de 19% no número de atendimentos, identificou 16 mil crimes de violência doméstica e mais de nove mil vítimas. Estes são alguns dados do relatório anual que a associação apresenta hoje. Os números demonstram que há cada vez mais pessoas a pedir ajuda.

No documento, a que o Jornal de Notícias teve acesso, a APAV identificou no ano passado 9176 vítimas, das quais 3918 queixavam-se de violência doméstica. "Estimamos que sejam entre 20 mil e 25 mil as vítimas diretas e indiretas", refere o o presidente da associação, João Lázaro, ao JN.

Das mais de nove mil vítimas identificadas, 82,5% são mulheres, com uma média de 42 anos. Por dia, 14 mulheres são vítimas de crimes, aponta o documento.

Vítimas que pediram ajuda à APAV para resolver situações "que refletem a prática de 21 mil crimes, 75,8% (16033) dos quais relacionados com violência doméstica", refere o jornal.

De acordo com o relatório, no ano passado a APAV teve um aumento de 19% nos atendimentos, face ao período 2015/16. Em 2017, foram feitos mais de 40 mil atendimentos.

O relatório de 2017 aponta ainda para o apoio da APAV a 488 vítimas de crimes sexuais (85,3% eram mulheres). Mais 159 em relação ao ano anterior. A associação identificou também 415 vítimas de "stalking" e ajudou 107 vítimas de bullying

Apesar dos números, João Lázaro não acredita que tenha havido um aumento da criminalidade. "O que está a acontecer é que a APAV está a conseguir chegar a mais pessoas. Os crimes que nos chegam também são mais complexos", justifica.

O Cibercrime também está presente neste relatório. Em 2017, 25 pessoas pediram ajuda a APAV por crimes relacionados com a Internet. Em 2016 foram 21 pedidos. O roubo de identidade e injúrias foi a queixa da maioria das vítimas, diz o presidente da APAV.