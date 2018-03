Pub

Quase metade dos jovens disseram ter recebido informação prévia sobre as Forças Armadas que não correspondia à realidade.

Aumentar o salário dos militares voluntários e contratados seria importante para atrair e manter os jovens nas fileiras. Porém, são os próprios a dizer que as principais razões para o seu afastamento das Forças Armadas (FA) são outras e decorrem da sua vivência profissional.

Esta informação foi dada ontem pelo diretor-geral de Recursos da Defesa Nacional, Alberto Coelho, numa conferência organizada pela Comissão parlamentar de Defesa sobre as dificuldades e desafios do recrutamento militar - onde o "passa-palavra" de quem está nas fileiras é um fator importante no interesse e motivação dos potenciais candidatos ao ingresso nas FA.

"Poderá ser relevante" aumentar os salários, pois a diferença entre o que ganham as praças e o valor do salário mínimo é já inferior aos 40 euros - e acabar com a imposição de opagar apenas 196 euros nos primeiros quatro meses nas fileiras ajuda, assumiu Alberto Coelho. No entanto, "a atuação mais urgente e prioritária é dentro do percurso profissional" dos voluntários e contratados, argumentou o responsável, avançando alguns números: 38,9% desses militares - no conjunto dos três ramos - revelaram-se insatisfeitos e 24,5% mostraram-se indiferentes; "quase 46%" afirmaram ter recebido informação no momento do ingresso que depois "não correspondeu" à realidade; cerca de 43% disseram não ter concretizado as suas expetativas iniciais.

Também o anterior chefe do Estado-Maior da Força Aérea, general José Pinheiro, alertou para os efeitos do "passa-palavra" quando os ramos são incapazes de dizer aos candidatos quando podem iniciar a recruta (dada a incerteza na obtenção das autorizações das Finanças para concretizar as incorporações).

"Se a "geração milénio" se não tem a resposta na hora desinteressa-se e vai buscar outro tipo de interesses", registou José Pinheiro. E como "o passa-palavra é fundamental, este tipo de incerteza, este tipo de cortes, de quebras de cadeia, acabam por ter influência negativa" na atração dos jovens, assinalou também o general. Acresce que a falta de efetivos causa sobrecarga de trabalho nos que estão - o que "desmotiva algumas especialidades, mais sacrificadas, porque o seu tempo operacional é contínuo" e se repercute no "passa-palavra" para quem está fora das FA e é um potencial candidato às fileiras.

"A culpa nunca é do cliente"

À margem da conferência, o ministro da Defesa disse ao DN estar em fase de conclusão um estudo com base em inquéritos feitos junto dos contratados, onde se "procura perceber porque motivo alguém que inicia a sua carreira pode depois ter, a meio do percurso, uma opinião muito mais negativa que aquela que tinha inicialmente".

"Isso não é normal", declarou Azeredo Lopes, lamentando que essa perceção negativa e muitas das desistências (em muitos casos pagando indemnizações) ocorram "logo numa fase tão prematura" do respetivo contrato. Para o ministro, importa "ter a humildade de perceber" que "a culpa nunca é do cliente" - leia-se dos jovens.

Daí a importância, como referiu perante os participantes na conferência realizada no Parlamento, dos resultados do referido estudo para serem adotadas "medidas concretas" em matéria recrutamento e retenção dos jovens nas fileiras - em vez de fundadas em "meras impressões ou convições".

É certo que até ao final de 2017, reconheceu Azeredo Lopes, "o jovem pagava literalmente para poder ter o privilégio de estar nas FA" ao receber apenas 196 euros durante os primeiros quatro meses de v ida militar. Mas, até perante os recorrentes apelos para se regressar ao modelo de serviço militar obrigatório (SMO), o ministro da Defesa lembrou ao DN que "as dificuldades de recrutamento não se colocam apenas ao nível das praças" - o que parece reforçar a mensagem de que o valor do salário (mais alto nas categorias de oficiais e sargentos) não é o principal fator de afastamento e ou desilusão com a carreira militar.

"Quando falamos do regresso do SMO, tendemos a replicar modelo que conhecemos, mas aquilo que está a desenhar-se" nos países onde a questão tem vindo a ser debatida e até aprovada - como em França e na Suécia - "fica muito aquém do sistema universal", assinalou o governante.

Outro dado também referido por Alberto Coelho e que aparenta ir no mesmo sentido resulta das diferenças significativas - sendo os salários iguais - que há entre militares dos diferentes ramos: se em pelo menos um existem "70% dos militares" a dizer que recomendam o ingresso de amigos nas FA, noutros há o mesmo nível percentual de contratados a dizer que fariam o contrário.

Helena Carreira, investigadora de questões ligadas às FA e que está envolvida nos estudos em curso no Ministério da Defesa, considerou "uma urgência" concretizar-se o processo de certificação dos cursos ministrados nas Forças Armadas, algo anunciado há anos para os voluntários - e até antes do fim do SMO. "Não ter feito isso talvez explique os problemas de retenção", alertou a professora universitária.