Mais de 261 mil inscritos nas provas do secundário e do 3.º ciclo

Mais de 251 mil alunos - 159 650 do secundário e 101 700 do 3.º ciclo - vão realizar os exames nacionais e provas finais deste ano, anunciou o Ministério da Educação.

De acordo com os dados do Júri Nacional de Exames, estes estudantes irão realizar mais de meio milhão de provas ao longo da segunda quinzena deste mês. Consulte aqui as provas do secundário com mais inscritos e o calendário das mesmas.