Na localidade de Queijeira, perto de Olhão, uma área de estufas ficou muito danificada pela força do tornado que varreua região no domingo

Chuva intensa, um tornado no Algarve, uma vítima por afogamento num carro arrastado por uma ribeira. É a marca do mau tempo, que vai estar de regresso daqui a dias

O mau tempo dos últimos dias, que causou uma vítima mortal em Castro Verde, cerca de uma centena de desalojados no Algarve e danos materiais em vários pontos do país, abranda a partir de hoje, ao fim da manhã, mas a trégua só dura até amanhã. A partir de quinta-feira, e até domingo, as condições meteorológicas voltam a agravar-se, com o regresso da chuva intensa, do vento forte e da agitação marítima, segundo as previsões do IPMA.

"A partir de quinta-feira regressam os períodos de chuva intensa, com vento moderado, por vezes forte e agitação marítima", adiantou ao DN a meteorologista Maria João Frada, do IPMA.

As condições serão favoráveis à ocorrência de trovoadas e os períodos de chuva, por vezes fortes, serão de neve a partir dos mil metros. Apesar desse agravamento meteorológico a partir de quinta-feira, as temperaturas mínimas terão uma ligeira subida.

O mau tempo deixou, entretanto, a sua marca no território continental, nos últimos dias. Foi a chuva intensa, que provocou o galgamento de uma ribeira em Castro Verde e uma vítima mortal por afogamento num carro arrastado pelas águas; foram os ventos fortes com rajadas que chegaram atingir os cem km/hora nas terras altas; foi um tornado no Algarve, o segundo numa semana, e também o mais intenso, que causou a destruição de várias estruturas entre Faro e Olhão. A ondulação forte, que galgou paredões, e obrigou a cortes na circulação, nomeadamente na marginal, entre Lisboa e Cascais, também fez o seu rasto.

Em Castro Verde, a estrada onde no domingo dois automóveis foram arrastados pela corrente de uma ribeira continuava esta segunda-feira interdita à circulação, uma vez que a água da ribeira ainda atravessava o paredão. "Só com a descida do nível da água é que podemos fazer a reabertura da estrada", informou David Marques, vice-presidente da Câmara de Castro Verde, mas não havia ainda uma previsão para essa reabertura.

No Algarve, um tornado varreu no domingo à tarde a cidade de Faro e outras localidades do sotavento algarvio, até Olhão, causando a destruição à sua passagem. Uma comunidade cigana de 100 pessoas, residente nas zonas do Escuro e do Cerro do Bruxo, junto a uma das entradas de Faro, ficou desalojada. A câmara já providenciou um alojamento provisório, no pavilhão municipal da Penha, mas o presidente do município, Rogério Bacalhau, diz não ter habitação permanente disponível para estas pessoas.

Naquela mesma região, pelo menos 15 explorações agrícolas sofreram danos em consequência do tornado, mas o número de unidades atingidas deverá ser mais elevado. O levantamento definitivo dos prejuízos ainda está a ser feito por equipas Direção Regional de Agricultura do Algarve.

Devido ao mau tempo, existe agora uma outra ameaça: "o perigo iminente de derrocada de arribas, que se encontram bastante instáveis", especialmente na costa algarvia, alertou a Autoridade Marítima Nacional.