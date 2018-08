MAI lança concurso para investimentos em instalações da PSP e GNR

O Ministério da Administração Interna (MAI) indicou esta quarta-feira que lançou a concurso seis projetos de execução para investimentos em infraestruturas da PSP e GNR no valor global de cerca de 13 milhões de euros.

Num comunicado enviado à agência Lusa, o MAI adianta que este investimento corresponde a duas empreitadas de construção de raiz das divisões da PSP do Seixal e de Vila do Conde e a quatro empreitadas de reabilitação e adaptação no edifício da direção nacional da PSP em Lisboa, no edifício do comando distrital da PSP de Portalegre, na divisão da PSP de Almada e no posto territorial da GNR de Borba.

O MAI refere também que assinou hoje com a Câmara Municipal de Alpiarça um protocolo para a cedência de um terreno com vista à construção do posto territorial da GNR, num investimento estimado em cerca de 750.000 euros.

O protocolo foi assinado entre a Câmara Municipal de Alpiarça, a Secretaria Geral da Administração Interna e a Guarda Nacional Republicana, numa cerimónia presidida pela secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto.