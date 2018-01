Pub

Jovem congolesa e a filha colocadas em instituições diferentes, apesar de uma ordem judicial em sentido contrário

Uma mulher congolesa que viajava para a Bélgica, mas que acabou por dar à luz durante uma escala no aeroporto Sá Carneiro, foi separada da filha recém-nascida três dias depois pela Comissão de Proteção de C rianças e Jovens em Risco (CPCJR). De acordo com o Jornal de Notícias, desde então mãe e filha estão em instituições diferentes, isto apesar do despacho de um juiz a ordenar que aguardassem juntas até que seja dada resposta ao pedido de asilo da cidadã congolesa.

De acordo com o JN, há cerca de quatro meses La Joie Makiesse Ndamba, de 22 anos, viajava para a Bélgica para dar à luz o primeiro filho. Numa escala no aeroporto Sá Carneiro, inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) desconfiaram da autenticidade do visto que apresentou, acabando por confirmar que era falso. A jovem congolesa ter-se-á enervado e acabou por entrar em trabalho de parto. A 27 de agosto deu à luz uma menina no hospital de São João. A criança foi-lhe retirada a 31 de agosto, com o CPCR a alegar tratar-se de uma "situação de tráfico de seres humanos, com vista à venda da recém-nascida". No entanto, dois dias depois, um juiz ordenou que mãe e filha esperassem juntas no centro de acolhimento do aeroporto pela resposta das autoridades ao pedido de asilo, o que nunca foi cumprido: a jovem congolesa foi mandada para uma casa da Misericórdia, em Vila do Conde, enquanto a bebé está numa instituição de Matosinhos.

La Joie diz que fugiu da República Democrática do Congo para Angola por razões políticas. Grávida, decidiu viajar para a Bélgica para ter o filho, com "cinco mil dólares" que recebeu da herança do pai. Terá pago 400 mil cuanzas (pouco mais de 1200 euros) pelo falso visto para a Bélgica.

"Já vi muita coisa má em África, mas a pior foi a que aqui me aconteceu", conta ao JN, que rejeita a suspeita de que pretendia ver a criança e diz que nunca foi informada da razão pela qual lhe retiraram a bebé.