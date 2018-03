Pub

As vítimas terão sido intoxicadas por monóxido de carbono

Uma mulher de 44 anos e as duas filhas, de 8 e 14 anos, foram encontradas inconscientes numa casa em Borba, Évora, pelos bombeiros, esta manhã. A mulher acabou por morrer no local, enquanto as duas filhas foram transportadas de helicóptero, em estado grave, para os hospitais de Santa Maria, em Lisboa, e de Évora.

Os bombeiros foram acionados às 10.52 para abertura de porta com socorro, solicitados pela GNR, e quando entraram dentro do local encontraram as três vítimas inconscientes, com a mulher já em paragem cardiorrespiratória, informou ao DN fonte do CDOS de Évora.

Os bombeiros encontraram uma braseira no quarto e segundo a fonte da GNR, à Lusa, existe a suspeita de que as três vítimas tenham sido intoxicadas com monóxido de carbono.

A vítimas mais nova, de 8 anos, foi para Santa Maria, e a adolescente de 14 anos foi internada no Hospital de Évora.

Participaram nas operações de socorro os Bombeiros de Borba, a GNR e o INEM, num total de 23 operacionais, apoiados por oito veículos e um helicóptero.