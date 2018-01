Pub

A costa norte da ilha e Porto Santo estarão sob alerta

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje o arquipélago da Madeira sob avisos laranja e amarelo para agitação marítima até à madrugada de sexta-feira.

Segundo o IPMA, a costa norte da Madeira estará sob aviso laranja para agitação marítima (ondas de norte com 5 a 6 metros, podendo atingir os 10 metros de altura máxima) entre as 2:59:59 e as 20:59:59 de quinta-feira, passando a amarelo (ondas de 4 a 5 metros) entre as 20:59:59 de quinta-feira até às 4:59:59 de sexta-feira.

Prevê-se o mesmo quadro meteorológico para a ilha do Porto Santo.