Trabalhos da remoção de draga que realizava trabalhos de reposição de areias que se virou hoje na barra da Armona, em Olhão, no Algarve, provocando hipotermia em quatro trabalhadores que caíram à água, 16 de janeiro de 2018, Olhão. LUÍS FORRA/LUSA

O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira. Quatro trabalhadores caíram ao mar, mas foram resgatados com sintomas de hipotermia

Uma má acomodação de sedimentos nos depósitos da draga que operava junto à barra da Armona, em Olhão, pode ter contribuído para provocar a viragem da embarcação, disse hoje o presidente da Câmara, António Miguel Pina.

O autarca frisou, no entanto, que é cedo para tirar conclusões definitivas, porque ainda estão a ser investigadas as causas da viragem da draga de 80 metros, ocorrida hoje a cerca de uma milha da barra do Lavajo, junto à Armona, uma das ilhas-barreira da Ria Formosa.

"Pode ter a ver com má acomodação das areias dentro do barco ou algum excesso de carga que fez com que o barco virasse. Mas são suspeições", afirmou António Pina, em declarações à agência Lusa, referindo-se ao incidente registado às 8:10.

O presidente da Câmara de Olhão, uma das 16 do distrito de Faro, precisou que a embarcação em causa participava nos trabalhos de dragagem no Lavajo e "o local de retirada [de areias] era a barra e o de deposição era a praia do Barril", em Tavira.

Questionado sobre a possibilidade de derrame de combustível dos depósitos da embarcação virada, António Pina respondeu ter recebido a informação de que "os depósitos não tinham grande quantidade" de combustíveis e as autoridades marítimas "estavam a tentar perceber como poderiam eventualmente acautelar ou minimizar essa situação".

A draga que se virou hoje na barra do Lavajo, na ilha da Armona, em Olhão, tem pequenas fugas de combustível, embora a Autoridade Marítima considere que não existe risco ambiental, disse à Lusa fonte da Marinha.

De acordo com o Capitão do Porto de Olhão, Nunes Ferreira, "existem pequenas fugas de combustível, embora as condições do tempo minimizem o risco, provocando a sua evaporação".

"A intensão é retirar ainda hoje o combustível da embarcação, estando o caso a ser avaliado pelas autoridades marítimas e pela empresa proprietária da draga, que tem 48 horas para resolver a situação", sublinhou Nunes Ferreira.

A draga virou-se hoje de manhã, pelas 8:10, a cerca de uma milha a Sudoeste da saída da barra do Lavajo, na ilha da Armona, provocando a queda ao mar de quatro trabalhadores que foram resgatados com sintomas de hipotermia.

Segundo o Capitão do Porto de Olhão, os quatro tripulantes foram transportados para o hospital de Faro, "um dos quais, também, com uma possível lesão da coluna cervical".

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, os tripulantes da draga, com cerca de 80 metros de comprimento, foram recolhidos poucos minutos após a queda pelo táxi marítimo que os transportou à embarcação para a mudança de turno e os encaminhou para a Estação Salva-vidas de Olhão.