Antiga ministra da Educação recebeu 20 votos do conselho geral da instituição, mais do dobro do segundo classificado

A antiga ministra da Educação, Maria de Lurdes Rodrigues, foi esta tarde confirmada como reitora do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, tornando-se na primeira mulher a liderar a instituição, que era há 12 anos por Luís Reto.chefiada

Contactada pelo DN, Lurdes Rodrigues disse estar muito satisfeita com o resultado, considerando que este traduz "um desejo de mudança" ao qual espera "ter condições" para dar sequência. A professora universitária e investigadora considerou ainda que a sua eleição "é uma oportunidade para a paridade de género", num meio em que ainda são raros os exemplos de mulheres a liderar.

A ex-ministra recebeu um total de 20 votos, mais do dobro do segundo classificado na eleição, Nuno Guimarães, que teve 10 votos. Outros dois candidatos receberam, respetivamente, um voto e zero votos.