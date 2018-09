Lola, o robot que vai ser assistente na Loja do Cidadão

As lojas do cidadão vão contar com uma nova assistente robotizada

As lojas do cidadão vão contar com uma nova assistente pessoal. A Lola, assim foi batizado o robot, que será testado na Loja do Porto, vai interagir com os cidadãos para os reencaminhar para o serviço que pretendem, sem que seja necessário a intervenção de um funcionário.

Esta é uma das oito novas medidas do Simplex 2018, que é anunciado esta quarta-feira pela ministra da Presidência e da Reforma Administrativa. "Parece magia mas é o Simplex!" é o lema desta fase do programa de desburocratização do Estado que começou em 2006. Luís de Matos, o mágico, foi convidado por Maria Manuel Leitão Marques "a falar em nome de todas as pessoas" que o construíram.

A nova fase do Simplex vai contemplar também uma central de marcações do Estado, que permitirá a marcação online de vários serviços públicos. Uma medida, que segundo o governo, vai permitir que o utente, num mesmo portal possa agendar as suas deslocações a diversos serviços do Estado. Seja para marcar a alterações ao cartão do cidadão, seja para marcar uma consulta.

O governo quer agora também criar a figura do "cartão para estrangeiros". Ou seja, associar ao processo de autorização de residência de estrangeiros a atribuição de números de identificação fiscal, de segurança social e de serviço nacional de saúde.

O Simplex nasceu em 2006, durante o governo de José Sócrates, para desburocratizar os serviços públicos. Em 11 anos, segundo o gabinete de Maria Manuel Leitão Marques, foram concretizadas 1200 medidas para simplificar a vida dos cidadãos e das empresas. "Com impactos na economia, na vida das pessoas e nas condições de trabalho dos funcionários da administração pública", refere o mesmo gabinete. O governo garante que com apenas 13 medidas do Simplex 2016 as empresas pouparam 600 milhões de euros em encargos administrativos.

Entre as medidas emblemáticas do programa contam-se a casa pronta online, o IRS automático o registo de nascimento na maternidade, o simulador de pensões, a renovação da carta de condução sem sair de casa, o casamento e as matrículas online.

Se agora é Luís de Matos quem ajudará a dar uma nova magia ao programa, já em 2016 o governo se esforçava por ser criativo na forma de apresentar as medidas. Foi neste ano que o primeiro-ministro entregou uma vaca voadora à ministra da Presidência e da Reforma Administrativa, para provar que não havia impossíveis.

Na altura, António Costa prometeu que em 2017 seria o ano de "papel zero" no Estado, ou seja, que todos os assuntos entre cidadãos e serviços públicos poderiam ser desmaterializados e tratados online.

"A modernização do Estado não é encerrar serviços", garantiu em 2016 António Costa, defendendo antes o investimento no digital e na capacidade de trabalhar em rede. Isto porque, enfatizou, a administração pública não é mais produtiva por "trabalhar mais horas ou ganhar menos dinheiro" e os funcionários públicos são os primeiros interessados em terem uma administração "mais qualificada, mais moderna, mais admirada, mais querida pelos cidadãos".