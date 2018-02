Pub

Pedro Pinto, um dos dirigentes mais próximos de Pedro Passos Coelho, avança com moção ao congresso e demarca-se do que o líder eleito do partido defendeu na campanha.

O líder da distrital do PSD de Lisboa está à espera que Rui Rio "defina" qual a estratégia para o partido se afirmar como alternativa ao PS nas legislativas de 2019. Pedro Pinto encabeça neste sentido uma moção ao congresso social-democrata, que se realiza daqui a duas semanas, em que defende que o novo líder deverá apresentar-se a eleições com "uma plataforma programática forte e firme, com protagonistas de reconhecido mérito, que assumirá uma opção clara contra o bloco liderado por António Costa".

Pedro Pinto, que é muito próximo de Pedro Passos Coelho, contraria com esta posição a que o líder eleito do partido defendeu durante o confronto com o Santana Lopes. Rio afirmou mais do que uma vez , que estará disponível para apoiar um governo minoritário do PS caso venha a ser esse o veredicto do eleitorado e para remover do poder os partidos à esquerda, PCP e BE.

"Ouvi isso, mas quero esperar pelo congresso para ver o que o o novo líder tem para dizer ao congresso", diz ao DN Pedro Pinto. Afirma que não conseguiu "perceber a linha de raciocínio" de Rio, tanto mais que, sublinha, não é o PSD que decide ou não remover as esquerdas do poder. "PCP e BE não puseram uma arma na cabeça do PS e obrigaram Costa a aceitar o apoio ao Governo. Foi o PS que decidiu isso".

Para Pedro Pinto o que parecia uma fase tática entre os três partidos da geringonça, constata-se agora que é mais estrutural. E não vê que possa existir outros entendimentos entre o PS e o PSD que não passe por áreas estruturais como a da política europeia, soberania e democracia. "A questão é que temos de demonstrar que temos outro modelo de desenvolvimento para o país, muito diferente das políticas à esquerda que têm sido levadas a cabo".

Na proposta temática da qual é o primeiro subscritor, e aprovada pela Assembleia Distrital de Lisboa - denominada "PSD -liderando a única alternativa" - Pedro Pinto defende "um bloco de moderação que deixe claro que não aceita que lhe imponham novas regras do jogo".

O PSD "não deve negar discutir com o PS um amplo consenso para medidas de regime", propondo que nestas conversações seja incluído o CDS-PP, "parceiro privilegiado em qualquer solução governativa liderada pelos sociais-democratas".

Pedro Pinto ainda não decidiu se irá avançar com uma lista ao Conselho Nacional, mas se o fizer, certamente agrupará muitos dos passistas que sempre se manifestaram contra as alianças com os socialistas.

Entre as moções temáticas - cujo prazo de entrega terminou ontem - destaca-se também a que tem como primeiro subscritor o antigo líder da JS Pedro Duarte e que foi co-redigida com Carlos Moedas, sobre desigualdades sociais.

Nesta proposta - que não deverá ser subscrita pelo comissário europeu já que não é delegado ao congresso mas apenas participante - apresentam ideias para uma social-democracia moderna, que se confrontou com o impacto da revolução tecnológica e a globalização da sociedade. Defendem um novo "contrato social" e questionam a justiça da atual progressividade fiscal, entre outras coisas.

Um das subscritoras desta moção é a ex-candidata à câmara de Lisboa, Sofia Vala Rocha, que foi eleita delegada ao congresso e que tenciona apresentar uma lista ao Conselho Nacional.