Lisboa precisa de 70 médicos à avença para assegurar consultas

No início de janeiro, M. assinou contrato com a Região de Saúde do Centro para trabalhar no serviço de atendimento permanente (SAP) do distrito de Leiria. As duas horas de viagem entre a sua casa, na Margem Sul, e o seu novo local de trabalho passaram a fazer parte da rotina desta médica de 58 anos uma vez por semana. Quase 150 quilómetros de distância que lhe valem 25 euros por cada hora de trabalho à noite no SAP e a que, dois meses depois, se juntou um ponto adicional no mapa: a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo também contratou a médica para dar apoio em centros de saúde da região, quase 47 mil euros por uma avença de um ano que M. vai somar aos 15 600 que a ARS Centro lhe vai pagar em 2018.

A médica faz parte do grupo de 70 tarefeiros que a ARSLVT vai ter de contratar neste ano, em regime de avença, para acompanhar utentes que não têm clínico atribuído ou garantir os serviços quando há alargamento de horários, como acontece nos picos da gripe. A região de Lisboa é de longe a que mais vais gastar neste ano com prestadores de serviços para cuidados de saúde primários, olhando para os contratos já assinados que, só ali, já ultrapassam os 2,1 milhões de euros (enquanto o Norte e o Centro juntos não chegam aos 1,3 milhões). Isto apesar de 30 recém-especialistas terem entrado para os quadros da ARS recentemente e de já estar anunciado um novo concurso para quem terminou a especialidade de medicina geral e familiar em abril.

O caso de M. - que não quis adiantar pormenores ao DN - não é o único de um médico a trabalhar em dois sítios ao mesmo tempo. Ao consultar o Portal Base, onde estão publicados os contratos públicos, é possível perceber que pelo menos outro profissional foi contratado diretamente por uma câmara municipal do Ribatejo no início do ano e dois meses depois pela ARS de Lisboa, também por 41 600 euros (20 euros/hora). "Nos contratos celebrados com os prestadores de serviços médicos consta o número de horas de prestação máxima que o profissional pode executar nas unidades funcionais da ARSLVT", explica a ARS ao DN, quando questionada sobre a regularidade destas situações em que os médicos trabalham em dois sítios ao mesmo tempo. "No limite, são contratadas 40 horas semanais por cada médico, mas existem profissionais que contratam com a ARSLVT um menor volume de horas, dependendo da disponibilidade de cada clínico. Em qualquer circunstância não há duplicação de funções porque quando o médico está a prestar serviço na ARSLVT não está a prestar serviço noutro local. A ARSLVT só paga as horas de prestação efetivamente realizadas."

Profissionais que realizam consultas de recurso - consultas a utentes sem médico e que reforçam as equipas quando os horários dos centros de saúde são prolongados em função de planos de contingência. "Nesses casos, os prestadores de serviços são usados de modo a que os médicos permanentes não tenham de fazer tantas horas", conta um médico de família do quadro da região de Lisboa. Argumentos a que sindicatos e ordem não são sensíveis. O bastonário dos médicos já ameaçou avançar para os tribunais para travar o processo de contratação de prestadores de serviços em Lisboa, providência cautelar que a ARS diz desconhecer. O presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, Rui Nogueira, critica esta política "porque não é consequente e é chocante para quem está no terreno, quer pelo que ganham os prestadores de serviço quer por não garantir continuidade de trabalho e seguimento dos doentes."

Mais de nove milhões gastos

No final do ano passado, perto de 400 mil habitantes da Região de Lisboa e Vale do Tejo não tinham médico de família. Para se ter noção da dimensão do problema na zona da capital, em todo o país o número de portugueses ainda fora das listas era de 500 mil. Só em Sintra, faltavam 52 médicos. Tendo em conta estes dados, que impacto teve a entrada de 30 clínicos no último concurso e que melhorias se podem esperar com a chegada dos que acabaram a especialidade em abril, como prometeu o governo há uma semana? Tendo em conta as respostas da ARS ao DN e os dados publicados online, que mostram que faltavam mais de 300 clínicos em Lisboa no final do ano passado, parece que ainda são muito curtos. A ARSLVT reconhece que, "enquanto não existir o número de especialistas em medicina geral e familiar (MGF) que garanta a cobertura total da população da região, será sempre necessário o recurso à contratação de serviços médicos".

Apesar de o número de médicos contratados diretamente ir subir de 20, em 2017, para 70 neste ano, a região de saúde garante que o número total de horas contratadas não é superior. "A grande diferença face aos anos anteriores é que em 2018 a ARSLVT tem contratado médicos diretamente, através de contrato de avença, e menos horas a empresas prestadoras deste tipo de serviços." O objetivo é reduzir "a presença de intermediários e garantir de uma forma mais direta a prestação dos cuidados e uma maior responsabilidade dos clínicos". Em três anos, já contando com os contratos publicados em 2018, foram gastos mais de nove milhões de euros com estas avenças em Lisboa e Vale do Tejo, com uma diminuição de 11% entre 2016 (3,7 milhões) e 2017 (3,3 milhões), faz questão de sublinhar a ARS.

Na mesma linha, aliás, do que afirma a ARS Norte, que adianta que estas prestações de serviços, "cada vez mais reduzidas, existem para colmatar necessidades urgentes reportadas pelos Agrupamentos de Centros de Saúde até à colocação de profissionais".