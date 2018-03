Pub

Além de Lisboa, os distritos de Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra, Braga vão estar sob aviso laranja

O mau tempo não vai dar tréguas nesta Páscoa. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sete distritos em Portugal continental sob aviso laranja a partir de amanhã, sexta-feira Santa, devido à agitação marítima.

De acordo com as previsões do IPMA, são esperadas ondas de noroeste que podem atingir os 11 metros de altura nos distritos de Lisboa, Porto, Aveiro, Viana do Castelo, Coimbra, Leiria e Braga.

Neste fim de semana prolongado, os meteorologistas estão a prever chuva em todo o território continental e neve acima da cota dos 800 metros.

Para esta sexta-feira, o IPMA prevê a ocorrência de precipitação persistente e queda de neve acima de 600/800 metros nas regiões Norte e Centro. Também neste dia, o vento do quadrante oeste poderá soprar com rajadas até 70 km/h no litoral e nas terras altas. Haverá agitação marítima forte na costa ocidental, com ondas de noroeste com 4 a 5 metros.



No domingo de Páscoa, a precipitação regressará no final do dia ao litoral das regiões Norte e Centro e estender-se-á gradualmente às restantes regiões na segunda feira. A queda de neve deverá ocorrer nos pontos mais altos da serra da Estrela. O vento será fraco a moderado do quadrante sul, sendo mais intenso na segunda feira nas terras altas.



Até segunda-feira, a temperatura máxima irá variar entre 15 e 18 ºC na generalidade do território, variando entre 5 e 10 ºC no interior Norte e Centro. A temperatura mínima será inferior a 10ºC em todo o continente, podendo variar entre -3 e 0ºC nas terras altas do interior Norte e Centro, em especial na sexta-feira e no sábado.