Lisboa abre estações de metro aos sem-abrigo

Pub

Plano de contingência de Lisboa para os sem-abrigo acionado. Porto avalia situação

Por causa da vaga de frio nos próximos dias, a Câmara de Lisboa aciona hoje o plano de apoio aos sem- abrigo, a partir das 19.00, com a abertura do Pavilhão Municipal Manuel Castelbranco, na zona de Sapadores, freguesia de São Vicente, equipado com espaços de higiene, comida e agasalhos. Outra medida do plano de contingência é a abertura noturna das estações de Metro do Rossio, Saldanha, Gare do Oriente e Intendente, com o apoio das várias equipas e parceiros sociais que andam no terreno, informou o gabinete do vereador dos Direitos Sociais, Ricardo Robles. As equipas de rua estão já a avisar os sem-abrigo sobre os locais onde se podem dirigir e os apoios que podem ter nos próximos dias, em que as temperaturas estarão mais baixas.

O plano de contingência da Câmara de Lisboa em relação ao frio é, normalmente, ativado quando se verificam temperaturas mínimas de três ou menos graus celsius por dois dias consecutivos, mas estes critérios podem ser alterados pela sensação térmica, como foi o caso. Entrou-se agora na fase amarela do plano. Desde sexta-feira estava acionada a fase azul, que contempla monitorização e prevenção, incluindo a abertura antecipada dos centros de acolhimento e reforço das equipas de rua das várias instituições parceiras, que distribuem agasalhos e bebidas quentes. De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), disponíveis no seu site, as temperaturas mínimas rondarão os cinco graus celsius na segunda-feira, passando para quatro na terça-feira e para três na quarta e quinta-feira.

Porto também deve ativar hoje

A Câmara do Porto avalia esta segunda-feira a possibilidade de acionar de imediato o plano de contingência para os sem-abrigo devido ao frio, com medidas como o fornecimento de bebidas quentes e a abertura noturna de estações do metro. Em resposta à Lusa, o gabinete de comunicação da autarquia informou ontem que "a Proteção Civil, os bombeiros e a Ação Social estarão em permanente avaliação das condições climatéricas e acionarão, logo que se justifique, o plano de contingência para os sem-abrigo". "Pelas previsões atuais, o plano será acionado na segunda-feira. No entanto, amanhã de manhã será feita nova avaliação", acrescentava o comunicado. Em caso de situações climatéricas adversas, como frio extremo, "o antigo Hospital Joaquim Urbano, atualmente a funcionar como centro de acolhimento, está preparado para receber os sem-abrigo, prestando cuidados primários de saúde e fornecendo comida e bebidas quentes".