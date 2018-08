Restabelecida a circulação na Linha Vermelha do Metro do Porto após acidente

Linha verde do Metro do Porto condicionada nos dois sentidos na Maia devido a colisão

Já foi normalizada a circulação na Linha Vermelha (B) do Metro do Porto, que esteve hoje interrompida em Vila do Conde nos dois sentidos após um acidente que provocou dois feridos, segundo fonte oficial.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto disse que a circulação do Metro do Porto na Linha Vermelha em Vila do Conde "foi normalizada por volta das 10:00 de hoje, nos dois sentidos".

Segundo a mesma fonte, os feridos ligeiros foram transportados para o Hospital da Póvoa do Varzim e a limpeza de via "está terminada".

Segundo o CDOS, por volta das 8:02 ocorreu a colisão entre um carro e uma composição do metro, na estação Portas de Fronhas, em Vila do Conde, distrito do Porto.

No local estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde e do Instituto Nacional de Emergência Médica, bem como uma patrulha da PSP.