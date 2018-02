Pub

A linha que liga as estações de São Sebastião ao Aeroporto esteve bloqueada durante cerca de uma hora

A circulação na Linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa esteve interrompida durante cerca de uma hora devido a uma avaria de um comboio na estação da Bela Vista.

De acordo com o site do Metro a circulação faz-se de forma normal em todas as linhas. Não houve circulação de comboios entre as 8:30 e cerca das 9:30.

Fonte da empresa disse à Lusa cerca das 9:00 que a Linha Vermelha, que liga as estações de São Sebastião ao Aeroporto, iria estar interrompida por tempo indeterminado.

(Atualizada às 9:45)