Pub

A linha verde do Metro do Porto está condicionada nos dois sentidos na zona da estação Fórum/Maia devido a uma colisão ocorrida hoje pelas 16:00, entre um veículo ligeiro de mercadorias e uma composição do metro

Em declarações à Lusa, fonte da assessoria de imprensa da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), adiantou que pelas 16:00 "um carro foi contra o metro antes de chegar à estação Fórum/Maia", o que resultou o condicionamento da circulação nos dois sentidos.

Fonte do Comando de Operação de Socorros (CDOS) do Porto confirmou que o alerta do acidente foi dado às 16:12 e que no local estiveram os Bombeiros da Maia e uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), tendo-se registado um ferido ligeiro que foi logo socorrido no local, não havendo necessidade de ser transportado para o hospital.