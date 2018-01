Pub

O presidente do PSD anunciou hoje na reunião do grupo parlamentar do partido que renunciará ao mandato de deputado no final de fevereiro

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, disse compreender a decisão de Passos Coelho de renunciar ao mandato de deputado, mas admitiu ter recebido o anúncio hoje feito "com tristeza".

"Foi para mim um privilégio muito grande ter servido o partido e o país ao lado de alguém com as características do doutor Pedro Passos Coelho e hoje o grupo parlamentar mais uma vez deu esse testemunho, de gratidão e de orgulho, e disse-lhe com muito afeto, com muito carinho, um até já", afirmou Hugo Soares, no final de uma reunião da bancada do PSD que durou quase três horas.

Questionado se concorda com a perspetiva do ex-dirigente social-democrata Miguel Relvas, que em entrevista hoje ao Público e à Rádio Renascença, diz que o próximo líder do PSD pode durar apenas dois anos, Hugo Soares escusou-se a comentar por não a ter "lido ao detalhe".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, anunciou hoje na reunião do grupo parlamentar do partido que renunciará ao mandato de deputado no final de fevereiro, já depois do próximo Congresso social-democrata, recebendo uma ovação de pé no final da intervenção.

No fim da reunião, instado pelos jornalistas a comentar a reação da bancada à sua saída, Passos Coelho disse apenas que a recebeu "com muito prazer, pessoal e político", salientando que foi deputado muitos anos, mas escusou-se a fazer mais declarações.

O PSD escolhe no sábado em eleições diretas o próximo presidente e sucessor de Pedro Passos Coelho - que lidera o partido desde 2010 -- disputadas entre Pedro Santana Lopes e Rui Rio.