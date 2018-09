Lei vai mudar para permitir carros autónomos

Para que se possam realizar os testes com carros autónomos previstos para o próximo ano em Cascais e em percursos entre Portugal e Espanha, o governo vai mudar a lei, confirmou esta quarta-feira o secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme W. d' Oliveira Martins.

As alterações vão acontecer ao nível dos termos de responsabilidade, constituição de seguros e constituição de direitos e deveres. "Há alterações de legislação que temos de fazer durante o ano e só com essas alterações é que conseguimos, depois, avançar", disse o governante citado pelo jornal ECO.

Portugal tem projetos-piloto para o teste de carros elétricos que vão começar no próximo ano. O teste transfronteiriço vai ser feito em dois corredores: Porto e Vigo e Évora e Mérida. O projeto vai estender-se por quatro anos e conta com um investimento total de 8,3 milhões de euros, metade do qual vem de fundos europeus.

Cascais também tem previsto o lançamento de testes aos carros sem condutores. Primeiro na Adroana, numa zona controlada, conforme referiu o DN em janeiro.

Para que estes testes possam acontecer a lei tem de ser alterada e agora o governo confirmou que o fará até ao final do ano.