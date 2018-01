Pub

Os chuveiros ou as torneiras são a origem mais provável do surto de legionella no Hospital Cuf Descobertas, em Lisboa, que infetou até ao momento seis pessoas, anunciou hoje a diretora-geral da Saúde.

Graça Freitas falava em conferência de imprensa sobre o surto que atingiu este hospital privado. Apenas um dos seis casos confirmados é de um doente que apresenta várias patologias, não sendo os restantes "nem muito idosos nem muito frágeis", disse.

Segundo Graça Freitas, os chuveiros são a fonte mais provável do surto, ou as torneiras, embora estas sejam "menos prováveis". Os primeiros quatro casos foram conhecidos no domingo e os restantes comunicados hoje pelas autoridades.

Confirmando-se que a fonte foram os chuveiros, o surto deverá ter uma menor dimensão do que o que atingiu o Hospital São Francisco Xavier, estimou a diretora-geral. Segundo Graça Freitas, os chuveiros do hospital foram encerrados por precaução. Doentes e profissionais têm de decorrer a outras formas de higienização.

Se a propagação tivesse ocorrido pelas torres de refrigeração o surto seria maior porque as torres têm uma maior capacidade de disseminar partículas infetadas que podem ser inaladas por um maior número de pessoas.

Até ao momento, há seis infetados, quatro deles foram diagnosticados durante o dia de sábado e dois foram confirmados já hoje.

No total são cinco mulheres e um homem, havendo duas funcionárias, três doentes e uma acompanhante que, contudo, dormiu e tomou banho nesta unidade de saúde privada.

A bactéria legionella é responsável pela doença dos legionários, uma forma de pneumonia grave que se inicia habitualmente com tosse seca, febre, arrepios, dor de cabeça, dores musculares e dificuldade respiratória, podendo também surgir dor abdominal e diarreia.

A incubação da doença tem um período de cinco a seis dias depois da infeção, podendo ir até dez dias.

A infeção pode ser contraída por via aérea (respiratória), através da inalação de gotículas de água ou por aspiração de água contaminada. Apesar de grave, a infeção tem tratamento efetivo.