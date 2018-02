Estão no local seis viaturas de bombeiros e 16 homens

Fogo começou no edifício ao lado do lar de idosos. O alerta foi dado às 12.51

Pelo menos dois edifícios, incluindo um lar de idosos, foram este sábado evacuados em Aveiro, pelas 13.00, na sequência de um incêndio que terá deflagrado no imóvel situado ao lado da residência sénior, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro, o "lar de idosos foi evacuado por precaução, devido ao fumo" resultante de um incêndio, que "terá começado no prédio ao lado", na rua Nova, freguesia da Glória, concelho de Aveiro.

A mesma fonte do CDOS de Aveiro disse ser ainda desconhecido o número de pessoas retiradas do lar de idosos, bem como das que se encontravam no prédio onde o fogo terá começado, que também terá sido evacuado.

Fonte do CDOS acrescentou que o alerta para esta situação foi dado às 12.51.

Na página da Internet da Proteção Civil, indica-se que o fogo está a ser combatido por 16 homens e seis viaturas.