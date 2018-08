Passar o verão a viajar na Europa? Há 15 mil bilhetes de Interrail gratuitos

Imagem do site do projeto

A Comissão Europeia apresentou esta quinta-feira a iniciativa 'DiscoverEU', que vai permitir a jovens com 18 anos viajar pela Europa este verão. O objetivo para este ano é distribuir 15 mil passes de Interrail (de comboio) gratuitamente.

Com um orçamento de 12 milhões de euros, esta ação, baseada numa proposta do Parlamento Europeu, espera proporcionar a 15 mil jovens europeus a oportunidade de "conhecer a rica herança cultural do continente, travar conhecimento com outras pessoas, aprender com outras culturas e, consequentemente descobrir o que une a Europa".

Os participantes vão poder viajar até 30 dias e visitar entre um e quatro destinos diferentes.

"Uma vez que 2018 é o Ano Europeu do Património Cultural, os viajantes terão a oportunidade de participar em inúmeros eventos que terão lugar por toda a Europa", destaca a nota do executivo comunitário. A Comissão espera ainda que cidades e regiões se organizem para receber estes jovens, facilitando as viagens.

Como e quando?

A primeira ronda de inscrições na iniciativa 'DiscoverEU', acontece em junho, de dia 12 a 26, no Portal Europeu da Juventude. A seleção começa a 27 de junho, com os vencedores a serem notificados no início de julho.

Os candidatos devem ter completado 18 anos a 01 de julho, e ser cidadãos europeus, podendo candidatar-se individualmente ou em grupos até cinco. Devem ainda escrever uma carta de motivação para visitar pelo menos um dos locais considerados património cultural da Europa e responder a um questionário sobre a cultura europeia e o parlamento europeu. Durante a viagem, terão de partilhar as suas experiências nas redes sociais.