Um jovem morreu esta sexta-feira de manhã numa colisão entre duas viaturas na autoestrada A3, em Cruz, Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga, sentido sul-norte, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Segundo a mesma fonte, o alerta do acidente foi dado às 08:24, sendo a vítima um jovem de cerca de 20 anos.

O trânsito encontra-se "condicionado no local", disse.

No local estão as duas corporações de bombeiros de Famalicão, com quatro veículos, e elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), designadamente uma VMER do Médio Ave e uma viatura de suporte imediato de vida.