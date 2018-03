Pub

Rapariga teria cerca de 25 anos. No local está um psicólogo do INEM

Uma jovem de cerca de 25 anos morreu esta quarta-feira depois de cair do quarto andar de um hotel em Albufeira, no Algarve.

Os bombeiros foram alertados às 13:02 para uma ocorrência no Hotel Paraíso, confirmou ao DN fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro

Fonte do INEM confirma que a jovem teria cerca de 25 anos e que terá ca´do do quarto andar.

No local estiveram cinco veículos e 12 operacionais, entre bombeiros, INEM e GNR. Está ainda no hotel um psicólogo do INEM.