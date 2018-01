Pub

Adolescente seguia de mota e despistou-se contra um automóvel. Condutor do ligeiro ficou ferido

Uma jovem de 16 anos morreu esta quarta-feira em Vale, Ourém, na sequência de um acidente na estrada nacional 356, depois de a mota em que seguia se despistar e colidir com um automóvel.

Fonte dos Bombeiros Voluntários de Ourém disse ao DN que o alerta foi dado pelas 8:25 e que o acidente aconteceu no sentido de Ourém. O condutor do veículo com o qual colidiu a mota da adolescente ficou ferido.

O corpo da jovem foi entretanto transportado para Tomar.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Segundo o JN, a jovem estudava na Escola Secundária de Ourém e ia para as aulas quando se deu o acidente.