O incidente está a ser investigado pelas autoridades

Uma jovem de 16 anos morreu na noite de segunda-feira depois de ter sido colhida por um comboio junto à estação ferroviário do Braço de Prata, em Lisboa, disse à Lusa fonte da PSP.

"O caso ocorreu cerca das 20:00, com a jovem de 16 anos a ser colhida por um comboio na linha do Norte, junto à estação do Braço de Prata. A jovem acabou por morrer no local", disse à Lusa fonte da PSP.

Segundo a mesma fonte, a ocorrência provocou a interrupção da circulação na linha, que foi depois retomada, e originou congestionamentos.

