Pub

Nas redes sociais foram partilhadas fotografias que mostram o estado do jovem alegadamente agredido. Rapariga que estava presente também terá sido atingida. Mãe diz que o filho ficou num "estado lastimável"

Um jovem de 23 anos, Tomás Monteiro, queixa-se de ter sido agredido pelos seguranças do MusicBox, no Cais do Sodré, em Lisboa. A situação foi divulgada nas redes sociais e uma jovem que estava com Tomás, Alexandra Abreu, explicou a situação numa publicação de Facebook.

Segundo o relato de Alexandra Abreu, o facto do grupo de amigos querer sair do espaço noturno com copos de plástico na mão, já depois das cinco da manhã, terá gerado uma discussão com os seguranças do MusicBox.

"Quando nos proibiram de sairmos com copos de plástico ainda com bebida, o meu amigo questionou (com toda a razão) qual o motivo para nos proibirem de sair se os copos de plástico existem com esse mesmo propósito. No meio de algumas verdades ditas pelo meu amigo (de forma educada) acabaram por se fartar e forçá-lo a sair", escreveu Alexandra Abreu.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A jovem diz ainda que um dos seguranças acabou por "correr atrás" de Tomás, que já estava "relativamente distante do bar", e que, juntamente com outro homem. começou a agredir o rapaz de 23 anos.

À SIC, a mãe de Tomás Monteiro, Dália Santiago, explicou a situação: "[O Tomás] Já tinha bebido um copo ou dois e não se recorda na totalidade. Sabe que não foi correto, que trocou umas palavras menos agradáveis com o segurança e depois saiu. Assim que pôs os pés na rua foi imediatamente posto no chão, foi pontapeado e socado pelo segurança da dita discoteca e por uma outra pessoa".

"A miúda que estava com ele tentou ajudar e foi impedida por um funcionário da discoteca. Até conseguirem retirá-lo, o Tomás foi agredido só na cabeça e ficou num estado lastimável", acrescenta.

Os jovens queixam-se ainda que a PSP demorou muito tempo a chegar ao local e que "seguiram a sua vida" depois de apresentada a queixa.

De acordo com o Jornal de Notícias, a PSP confirma a ocorrência e que foi apresentada uma queixa por agressões.