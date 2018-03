Pub

Novo secretário-geral diz que quer ajudar partido a ganhar eleições legislativas, europeias e regionais

José Silvano, que foi na ontem indicado como novo secretário-geral do PSD, afirmou esta terça-feira que aceitou o convite com o "único objetivo de unir o partido", dizendo acreditar que "nenhum militante ou dirigente" pode estar contra esta orientação.

"Fui convidado pelo dr. Rui Rio para o cargo de secretário-geral, que aceitei, com um único objetivo: trabalhar para relançar o partido apoiar o líder e o PSD a ganhar as próximas eleições legislativas, europeias e regionais", afirmou o deputado e antigo autarca de Mirandela, em conferência de imprensa na sede nacional do PSD.

Questionado se receia pela eleição que terá de ser feita do seu nome pelo Conselho Nacional, José Silvano respondeu negativamente, mas recusou que tal seja um desafio ao órgão máximo do partido entre Congressos. "Se o meu objetivo único é unir o PSD, não há nenhum militante do partido, muito menos nenhum dirigente, que não tenha este objetivo", afirmou.

José Silvano disse ter sido convidado para o cargo há dois dias - ou seja, no domingo, mas já depois da demissão de Feliciano Barreiras Duarte - e considerou que a mais valia que pode trazer ao partido "é a proximidade com as pessoas no terreno".

"É isso que eu sei fazer: concretizar, ajudar, resolver e pouco falar, este esse o meu perfil. Com isso ganhei eleições", disse, referindo-se a autárquicas em Mirandela, mas também legislativas e europeias.

Salientando que o objetivo do PSD é "alcançar o poder novamente já em 2019", José Silvano assegurou que terá "respeito por todos e por todas as convicções".

"Mas como bom transmontano que sou, também não terei medo de nada nem de ninguém", disse.