José Luís Carneiro visita sul de França e Córsega

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, realizará uma visita ao sul de França e à Córsega entre os dias 11 e 14 de maio. A deslocação inicia-se no município de Beausoleil, onde José Luís Carneiro participará na inauguração de um Memorial em homenagem ao Corpo Expedicionário Português na Primeira Guerra Mundial e visitará uma exposição sobre a participação portuguesa naquele conflito ocorrido há 100 anos. Seguir-se-á uma visita ao município de Sainte-Maxime, onde terá lugar a Gala Anual da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa.

O programa incluirá, também, a participação do Secretário de Estado na cerimónia de inauguração da Cátedra Eduardo Lourenço, na Universidade de Aix-Marselha. Esta cerimónia contará também com a presença do presidente do Instituto Camões, Luís Faro Ramos.

José Luís Carneiro partirá, depois, para a sua primeira visita à Córsega, onde irá dialogar com membros da comunidade portuguesa, com dirigentes do movimento associativo português e com responsáveis políticos locais e regionais.

PROGRAMA

11 de março, sexta-feira

10H30 - Inauguração do Memorial Português no Cemitério de Beausoleil

11H30 - Visita à exposição "Le Portugal et la Grande Guerre", na Galeria do Serviço Cultural do Município de Beausoleil

21h30 - Participação no Jantar Anual da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa em Sainte-Maxime

12 de março, sábado

10H00 - Cerimónia de inauguração da Cátedra Eduardo Lourenço, na Universidade de Aix-Marselha, em Aix-en-Provence

12H00 - Almoço na Universidade de Aix-Marselha com participantes no colóquio sobre Valorização do Património da Diáspora promovido pelo projeto "Pensando Goa"

16H00 - Encontro com membros da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa em Sainte-Maxime

13 de março, domingo

18H00 - Partida para Ajaccio, Córsega

19H30 - Visita à Associação de Portugueses de Ajaccio e encontro com representantes da comunidade portuguesa

20H30 - Jantar com dirigentes da Associação de Portugueses de Ajaccio

14 de março, segunda-feira

09H00 - Encontro com o Presidente do Conselho Executivo da Córsega, Gilles Simeoni

10H00 - Encontro com o Presidente da Assembleia da Córsega, Jean-Guy Talamoni

11H00 - Encontro com o Maire de Ajaccio, Laurent Marcangeli

12H00 -Encontro com o Prefeito da Córsega, Bernard Schemltz

12H30 - Visita ao Consulado Honorário de Portugal em Ajaccio