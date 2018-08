PSD diz que Israel deve defender-se com contenção e Palestina tem de aceitar o Estado Israel

E esse Estado israelita tem de ser aceite por todas as fações palestinianos, refere um comunicado dos sociais-democratas a propósito dos 52 palestinianos mortos hoje na Faixa de Gaza, sob fogo israelita.

Ao considerar que a violência atual naquela região do Médio Oriente tem de acabar, porque "é má para todos", o PSP sustenta que a solução do conflito israelo-palestiniano passa por um processo negocial direto entre as duas partes, assente no princípio da aceitação mútua da existência de dois Estados que coexistam pacificamente lado-a-lado.

Num comunicado assinado pelo coordenador do Conselho Estratégico Nacional (CEN) para as Relações Externas, o PSD considera necessário "recriar um clima de diálogo", o que implica "desde logo, o fim da violência de parte a parte e o regresso à mesa das negociações".

"No passado, os Acordos de Oslo demonstraram que é possível haver um espírito de entendimento e de confiança, desde que os moderados prevaleçam sobre os radicais e seja dada prioridade às questões em que é possível haver acordo, adiando-se os problemas mais difíceis de compromisso, como o estatuto de Jerusalém, a definição de fronteiras e o futuro dos refugiados", argumenta o PSD.

Cinquenta e dois palestinianos foram hoje mortos na Faixa de Gaza por soldados israelitas na fronteira, onde dezenas de milhares protestavam contra a transferência para Jerusalém da embaixada dos Estados Unidos em Israel, indicou o Ministério da Saúde local

De acordo com um novo balanço, estas mortes elevam para 106 o número de palestinianos mortos na Faixa de Gaza desde o início, a 30 de março, de um movimento de contestação em massa, e fazem também de hoje o dia do conflito israelo-palestiniano com mais mortes desde a guerra do verão de 2014 no enclave palestiniano.

Entre os 52 civis palestinianos hoje abatidos a tiro pelo Exército israelita, contavam-se "oito crianças com menos de 16 anos", afirmou o embaixador palestiniano na ONU, Riyad Mansour, em conferência de imprensa, acrescentando que "mais de 2.000 palestinianos ficaram feridos" durante os protestos.

A Faixa de Gaza é palco de confrontos desde o final da manhã, com os palestinianos a manifestarem-se contra a inauguração da embaixada dos Estados Unidos, que ocorreu hoje à tarde na Cidade Santa.