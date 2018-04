Pub

O Jardim Botânico do Príncipe Real (Lisboa) vai reabrir sábado, depois de uma intervenção que estava previsto terminar em 2016, disse hoje à Lusa o vice-reitor da Universidade de Lisboa, José Pinto Paixão, acrescentando que a entrada será livre.

Em declarações à agência Lusa, o vice-reitor da Universidade de Lisboa, entidade que gere o espaço, disse que "partir de amanhã [sábado] é possível visitar" o jardim, e "temporariamente o acesso é livre", sem "qualquer cobrança de entrada".

A entrada no jardim botânico manter-se-á gratuita por tempo indeterminado, até a universidade entender estarem "cumpridas algumas condições adequadas".

"Agora é proporcionar um certo período de reaproximação ao jardim, de regozijo [...] mas depois naturalmente teremos que retomar o processo de acesso, que nunca é dispendioso", apontou o responsável, explicado que as receitas de bilhética "são receitas fundamentais para que o jardim botânico desenvolva a sua atividade".

José Pinto Paixão afirmou também que o desejo da Universidade de Lisboa é que as próprias pessoas "avaliem a intervenção realizada e possam até contribuir com propostas de melhoria relativamente ao que foi feito, e outras que não foram feitas porque não era adequado ter várias empreitadas em simultâneo num jardim".

O Jardim Botânico do Príncipe Real foi reabilitado no seguimento de uma candidatura vencedora ao Orçamento Participativo da Câmara de Lisboa, em 2013, que garantiu um financiamento de 500 mil euros.

Os trabalhos estavam estimados ter início no final de 2015, e durar entre seis e nove meses, mas sofreram atrasos, pelo que a infraestrutura só reabrirá este fim de semana.

Questionado sobre o atraso, o vice-reitor observou que se tratou de "uma obra complexa, que no seu desenrolar suscitou a necessidade de proceder a alterações relativamente ao projeto inicial porque se encontraram aspetos de natureza arqueológica que não estavam previstos".

Apesar de os achados não terem sido significativos, "para serem corretamente executadas, essas alterações careciam de alguma ponderação, o que acabou por se refletir no tempo, que se prolongou bastante mais para além do que era desejável", acrescentou Pinto Paixão.

O jardim, classificado como monumento nacional, encontrava-se degradado devido à insuficiente manutenção originada pela "temporária falta de pessoal", explicou à agência Lusa José Pedro Dias, diretor do Museu Nacional de História Natural e da Ciência (MUHNAC) da Universidade de Lisboa, em julho de 2015, por altura da apresentação pública do projeto de reabilitação.

Assim, a intervenção envolveu uma "parte que está bem visível", que incluiu a recuperação de gradeamentos e pavimentos, e "outra um bocadinho mais escondida", ao nível dos sistemas de rega, irrigação e esgotos.

A Jardim Botânico do Príncipe Real conta também, a partir de agora, com um anfiteatro, que irá permitir "um certo regresso ao passado no que diz respeito à formação" de estudantes de biologia e do público em geral, mas que servirá também para a realização de espetáculos de pequena dimensão.

De acordo com José Pinto Paixão, os trabalhos estenderam-se também ao lago de baixo, que em "pouco tempo estará concluído", e a umas instalações sanitárias antigas, que estarão à disposição dos visitantes dentro duas semanas.

A cerimónia de inauguração com o reitor da Universidade de Lisboa, António Cruz Serra, e com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, estava marcada para sábado, mas foi adiada para dia 22 de abril, domingo, devido às condições meteorológicas, disse à Lusa fonte da universidade.