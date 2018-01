Pub

Jackie foi perdido durante o embarque para a Madeira: a transportadora chegou vazia ao destino. Não era visto há 15 dias

Foi resgatado esta sexta-feira, depois de 15 dias desaparecido, o gato Jackie, que tinha sido perdido no aeroporto. O animal deveria ter embarcado no passado dia 21 de dezembro com a dona para o Funchal, mas foi perdido no procedimento de transporte para o avião e a transportadora de Jackie chegou vazia ao destino, conta o Jornal de Notícias.

Segundo a conta no Facebook da associação Gatos Urbanos, que ativamente apelou à continuação das buscas para que Jackie não corresse risco de vida, foi há três dias que um funcionário da Portway deu conta de um animal, com as características de Jackie, perdido num terminal de carga. "O animal foi contido por vedação do contentor debaixo do qual se refugia, permitindo apenas ventilação e acesso a água e uma saída para um equipamento de resgate", referiu o grupo no Facebook. "Trata-se de um resgate de elevado grau de dificuldade porque não há margem para falha, devido ao risco de fuga e perigosidade da zona".

Esta sexta-feira, finalmente, e depois de "manobras de abertura do chão do contentor, acompanhadas pelo veterinário do aeroporto e trabalhadores do aeroporto", Jackie foi resgatado, na sequência do esforço conjunto de vários grupos envolvidos: o grupo Gatos Urbanos, SAR TEAM, Animais de Rua, O Cantinho da Milu e funcionários da TAP.

A dona do gato já confirmou que o animal resgatado é efetivamente Jackie e acrescentou que o gato está "bem e calmo".