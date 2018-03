Pub

Último balanço da DGS aponta também para seis internados e 168 casos reportados

Já foram reportados 168 casos suspeitos de sarampo. Destes, confirmaram-se 62 e 80 acabaram por ser falso alarme. A Direção-Geral da Saúde (DGS) refere ainda, no comunicado diário do ponto da situação, que há seis doentes internados, "com situação clínica estável e a aguardar investigação laboratorial".

A maioria dos casos continua a estar ligado ao Hospital de Santo António, no Porto. Além dos casos confirmados e dos negativos, há ainda 26 que aguardam o resultado das análises. Todos os casos confirmados registam-se em adultos.

A partir de amanhã, quarta-feira, a informação sobre o surto de sarampo será prestada diariamente pela DGS sob a forma de boletim epidemeológico, ao final da manhã.